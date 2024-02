Vlahovic dietro solo a Cristiano Ronaldo: dove può arrivare Dusan

Vlahovic non è riuscito a confermarsi nella scorsa stagione (contrassegnata da guai fisici abbastanza impattanti) con 10 gol in 27 partite, ma quest'anno gli sono bastate sole 23 gare per far registrare record in bianconero: contro il Frosinone ha raggiunto quota 15 portandosi a -9 dall'eguagliare il suo record assoluto.

Serivirebbe, invece, un'autentica impersa per raggiungere Cristiano Ronaldo che per una volta ha superato i 30 gol e due volte quota 20: nella stagione 2020/2021 CR7 si avvio a congedarsi dalla Vecchia Signora con la bellezza di 29 gol in 33 presenze, nella stagione 2019/2020 si fermò a quota 31 in 33 partite dopo i 21 in 31 fatti registrare a cavallo tra il 2018 e il 2019. La primavera si avvicina, Dusan vuole sbocciare per aggiornare le statistiche.