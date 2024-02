Per la piccola Melissa fanno pace juventini e interisti

Melissa, il messaggio che unisce

È bello grosso lo striscione, posizionato nel lato destro della curva, quasi a bordo campo. Recita: «Melissa non mollare...» e si chiude con un cuore. Rimane esposto per tutta la partita e quando il pallone passa da quelle parti viene inquadrato. Anche questa è una storia come tante, perché la sensibilità delle curve verso i bambini in difficoltà è sempre molto grande.

Ma a rendere ancora più bella questa storia è il messaggio del papà di Melissa che rimbalza sui social nelle ore successive alla partita. «Anche se sono un tifoso interista, ringrazio i tifosi della Juventus per il messaggio a mia figlia. Questo è lo sport bello, quello che unisce. Grazie». Melissa, insomma, ha compiuto un piccolo grande miracolo di cancellare, anche solo per un attimo, una delle più accese e micidiali rivalità calcistiche che esistono in Italia, quella fra juventini e interisti uniti nel tifo per lei. Adesso Melissa deve compiere un'altra grande impresa, ma per una che mette d'accordo juventini e interisti tutto è possibile.