Allegri verso Napoli-Juve: “Chiesa-Danilo ok. Futuro? Quando i dirigenti..."

La Juventus è impegnata sul campo del Napoli nel 27° turno di Serie A . I bianconeri sono tornati alla vittoria nell'ultimo turno di campionato battendo in rimonta il Frosinone e sono secondi in classifica con 57 punti mentre gli azzurri vengono dal successo in casa del Sassuolo e condividono l'ottavo posto con la Lazio a quota 40. Come riportato dal sito ufficiale dei bianconeri "nel pomeriggio, poi, la squadra tornerà in campo per allenarsi e al termine della sessione il gruppo partirà per Napoli".

La conferenza stampa di Allegri

Massimiliano Allegri presenta la sfida in conferenza stampa all'Allianz Stadium: "Partita molto difficile perchè è anomalo vedere il Napoli in quella posizione di classifica. Le partite a Napoli sono sempre molto difficli, ci vuole una grande prestazione per cercare di fare un risultato positivo". Su Chiesa e gli infortunati: "Federico ha fatto un giorno di differenziata per un colpo, sarà a disposizione come Danilo che ha fatto un allenamento solo. Kean, Rabiot e McKennie saranno a disposizione la prossima settimana. Perin dovrebbe rientrare anche lui settimana prossima". Sul capitano Danilo aggiunge: "Abbiamo Alcaraz a centrocampo, abbiamo Miretti, abbiamo Nonge. Danilo ha fatto solo un allenamento, rischiare chi sta fermo da 15 gironi per una partita che dà il via ad un periodo difficile con tanti scontri diretti non serve. E' un periodo bello perché avremo le semifinali di Coppa Italia e non siamo ancora in Champions per l'anno prossimo. Bisogna avere tutti al meglio".