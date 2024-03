Juve, il futuro è Allegri o no? Le parole dell'agente. E Caressa fa un nome

TORINO - La Juventus di Massimiliano Allegri sarà impegnata domenica sera a Napoli per il big match contro i campioni d'Italia con il futuro dell'allenatore, che ha un contratto con i bianconeri fino al 2025, a tenere sempre banco come nella conferenza stampa di presentazione alla partita. Sulla questione è intervenuto il suo agente Giovanni Branchini, che a Deejay Football Club ha fatto il punto sul proprio assistito: "Se Max resta? Io penso di sì. Sì sì, perché no. Qualcuno che possa mandarlo via? Questo è sempre possibile, vedremo di capire meglio quali sono le intenzioni societarie. Ha un contratto, ha dimostrato con i fatti e con le parole di essere contento e legato al progetto Juve. Poi le proprietà hanno sempre il diritto di fare le scelte più opportune. Valuteranno loro, di solito si cambia un allenatore quando non si è soddisfatti. Voglio vedere come potrebbero sostenere di non essere soddisfatti, comunque tutto è possibile. Soprattutto con questa compagine societaria. Il tempo dirà".