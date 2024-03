Dossier abusivi, spuntano nomi Juve: Allegri, Agnelli e Cristiano Ronaldo

Il precedente del caso Suarez

Un caso? Una contingenza? Una primizia in attesa di nuovi nomi? Lo vedremo, ma intanto dalla procura di Perugia emergono altri “veleni” dopo quelli relativi al passaporto di Luis Suarez. Già allora il capo della procura umbra, Raffaele Cantone, dovette intervenire nientemeno con una lettera ai giornali (procedimento piuttosto irrituale, per usare anche qui un eufemismo) per precisare che riguardo a quella indagine: «Un ufficiale di polizia giudiziaria delegato all’indagine ha parlato troppo e fuori luogo quando furono fatte le perquisizioni; lo ha fatto, però, a titolo personale, senza essere stato autorizzato da nessuno (certamente non dalla Procura), il giorno in cui, fra l’altro, lasciava il comando perugino per andare a ricoprire un incarico cui era stato trasferito da tempo». Insomma: continue falle nel sistema, anche se in questo caso la Direzione Nazionale Antimafia coordinata da Giovanni Melillo ha scovato l’anomalia.