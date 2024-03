Giudice Sportivo Serie A: multe a Napoli e Juve. 16 squalificati: da Juric a Vlahovic

Sanzione pesante per Ivan Juric, che dovrà scontare due giornate di squalifica e dovrà pagare una multa da 15mila euro per essersi "rivolto nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria con espressioni gravemente minacciose"- Questo è quanto si legge nella nota del Giudice Sportivo. L'allenatore del Torino non siederà in panchina per le partite contro il Napoli e l'Udinese, entrambe in trasferta. Ammenda anche per il Napoli e la Juventus per disordini in tribuna. Bianconeri che dovranno fare a meno anche di Vlahovic contro l'Atalanta, squalificato dopo un cartellino giallo con il giocatore già in diffida. Gasperini invece non avrà Holm. Da segnalare anche la squalifica di Leao. Nessuna traccia invece delle presunte espressioni blasfeme di Terracciano.