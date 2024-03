La Juve prende ispirazione da Tevez: la frase motivazionale per l'Atalanta

Le parole dell'argentino per caricare la squadra in vista di una sfida importante per la corsa alla qualificazione in Champions League

10 . 03 . 2024 17:55 1 min Juve-AtalantaTevez

Juventus Tutte le notizie sulla squadra La Juve vuole reagire alla sconfitta di Napoli, arrivata malgrado una buonissima prestazione. Allo Stadium arriva l'Atalanta e, per blindare quel posto Champions fondamentale per le casse e i progetti del club, servirà la migliore versione della formazione bianconera. Malgrado le molte assenze con cui Massimiliano Allegri sta facendo i conti, tra infortuni (Rabiot, Alcaraz, De Sciglio), squalifiche "brevi" (Vlahovic) e squalifiche "lunghe" (Fagioli e Pogba). Juve, ispirazione da Tevez Sui suoi canali social ufficiali, la Juventus ha condiviso la frase del giorno motivazionale, quella che compare sui monitor all'interno dello spogliatoio. Ed è una frase pronunciata da un ex bianconero al quale non facevano difetto grinta e tenacia: Carlos Tevez. "Quando indosso i colori bianconeri provo sensazioni positive, mi dà la carica e sento sempre di voler difendere questa squadra". Messaggio chiaro? © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Juventus

