Kulusevski, brutti ricordi Juve: "Gente fuori ruolo al posto mio, ero inutile"

LONDRA (Inghilterra) - "Cari tifosi degli Spurs, mon è mai stato un grosso problema per me raccontare la mia storia. Per alcune persone in Inghilterra, probabilmente sono ancora il ragazzo svedese con il nome buffo arrivato dall'Italia": inizia così la lunga lettera di Dejan Kulusevski rivolta ai tifosi del Tottenham dal sito The Players Tribune. Dopo due anni in Premier, l'ex Juventus ha voluto raccontare il suo percorso a tutti i sostenitori degli Spurs e non sono mancati dei passaggi nella sua avventura in Italia con la maglia bianconera.