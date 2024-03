Iling ci torna, Huijsen all'esordio: Inghilterra e Spagna U21 per i due Juve

Samul Iling Junior ha risposto presente alla chiamata dell' Inghilterra U21 . Il ct Lee Carsley ha deciso di convocarlo per le sfide contro Azerbaigian e Lussemburgo. Gli inglesi, infatti, saranno impegnati nella doppa sfida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Per Iling si tratta di un ritorno tra i selezionati. La qualificazione è ancora tutta in bilico nel girone F con l' Ucraina a guidare il raggruppamento davanti proprio alla nazionale dei tre leoni. In questo senso l'esterno bianconero sarà un'arma importante per il ct perché negli ultimi mesi ha trovato sempre più spazio con la Juve ed è rimasto in panchina soltanto contro Inter e Verona.

Iling Junior, convocato con l'Inghilterra U21

Due assist e un gol, quello importante nella vittoria dell'Arechi contro la Salernitana, è questo il bottino ottenuto sin qui da Iling Junior nella sua stagione in maglia Juve. Allegri l'ha sempre utilizzato come esterno sinistro a tutta fascia al posto, o come alternativa, di Kostic. Nelle gare precedenti di qualificazione ai prossimi Europei in Slovacchia con l'Inghilterra U21 ne ha giocate tre sue cinque totali per il momento e Carsley ha voluto confermarlo anche in queste gare di marzo. La prima sfida contro l'Azerbaigian sarà il 22 alle ore 13, mentre l'altra con il Lussemburgo il 25 alle ore 15. Due gare per provare a recuperare i tre punti di svantaggio dall'Ucraina.

Hujisen, prima volta nell'Under 21 della Spagna

Prima convocazione con la Spagna Under 21 per Huijsen, prestato dalla Juve alla Roma. Il difensore, che ha scelto di giocare per la Spagna a discapito dell'Olanda, prenderà parte alla gara di qualificazione all'Europeo di categoria del 2025 in Slovacchia (contro il Belgio il 26 marzo) e all’amichevole contro la Slovacchia il 21 marzo.