Lapo Elkann attore: è Gianni Agnelli in 'Race for Glory' con Scamarcio

Immaginereste mai Lapo Elkann nei panni dello storico Avvocato Agnelli ? Il film "Race for Glory - Audi vs Lancia ", uscito nelle sale lo scorso 14 marzo, ha risposto a questa domanda. L'attore Scamarcio e il regista Mordini hanno scommesso proprio sul nipote dell' ex presidente della Juventus per questo ruolo. "Vuole sapere un fatto curioso dottor Fiorio? Sa cosa mi ha chiesto come regalo per Natale mio nipote per il suo compleanno? Un’Audi 4. Sono forti 'sti tedeschi. Buon lavoro e buona fortuna" - questa la frase che pronuncia nel corso del cameo, ripreso quasi sempre di spalle in un ascensore e con la erre riconoscibile del nonno.

Lapo Elkann e l'interpretazione dell'Avvocato Agnelli

Lapo Elkann ha raccontato l'esperienza in un videomessaggio a Verissimo: "Ho avuto l’onore e il piacere di poter fare un cameo, interpretando il ruolo di mio nonno in un film che ricostruisce la leggendaria storia del duello rally tra Audi e Lancia. Per me è stata per me una grandissima emozione. Posso dire di avere dato davvero il massimo e colgo l’occasione per ringraziare Scamarcio che mi ha dato fiducia". Infine sul film: "L’ho trovato pazzesco e lo sarà anche per chi non è appassionato di motori. Auguro a Race for Glory un grande successo”. Nel giorno di presentazione del film a Torino, Scamarcio ha spiegato come è nata l'idea: "Io e Lapo siamo amici, il regista me lo ha suggerito e lui ha capito che doveva interpretare un ruolo che unisce la finzione alla realtà". Anche Mordini ha precisato: "Ci sembrava giusto e filologico avere nel cast il nipote dell’Avvocato e devo ammettere che Lapo si è preparato con estrema professionalità, come un attore consumato. Devo dirlo, ha un grande senso per lo spettacolo".