Juve, chi alza la voce? Problema leadership, a parlare ci vanno i ventenni...

Diceva Marcello Lippi, che sulla panchina della Juventus ha vinto tutto e ha riportato la Coppa del Mondo in Italia, che «i grandi cicli si aprono attraverso i grandi giocatori e la loro mentalità vincente. L’allenatore è importante e in alcune circostanze è fondamentale, ma poi è chi scende in campo a fare la differenza». E nelle sue Juventus i fuoriclasse non mancavano, da Vialli a Del Piero, da Zidane a Montero, da Baggio a Ravanelli, da Conte a Deshamps, da Ferrara a Peruzzi, campioni in campo, che facevano la differenza anche nello spogliatoio. Quello che invece manca all’attuale Juventus di Massimiliano Allegri: andati in pensione Buffon, Chiellini, Barzagli, Pirlo, artefici nella costruzione della squadra che ha conquistato nove scudetti consecutivi, dei leader se ne sono perse le tracce.