Arrivò alla Juve con Ronaldo, ora sfida l'Italia: lo avete riconosciuto?

Makoun, meteora Juve ora nazionale Venezuela

Si tratta di Christian Makoun, figlio di un ex calciatore camerunese (che porta il suo stesso nome), che viene aggregato alla formazione Primavera della Juventus ma che non riuscirà a spiccare il volo. E nemmeno a debuttare con l'Under 23 (successivamente rinominata Next Gen). Makoun gioca 14 gare e trova tre volte il gol in bianconero. Ma non è abbastanza per convincere la dirigenza bianconera a trattenerlo.