McKennie spremuto, Weah sostituito: c’è una Juve che va in… finale

Weston McKennie e Timothy Weah sono riusciti a raggiungere un risultato importante con gli Stati Uniti . Nella notte italiana, infatti, la selezione americana si è guadagnata la possibilità di giocarsi la finale di Concacaf Nations League . I due giocatori della Juve sono scesi in campo nella gara disputata e vinta, con qualche brivido di troppo, contro la Giamaica. La gara è terminata ai tempi supplementari con Weston spremuto per aver giocato tutti e 120 i minuti.

Gli Stati Uniti sono riusciti a trovare la vittoria dopo una gara in cui sembrava potessero lasciare il passo alla Giamaica, passata in vantaggio dopo nemmeno 60 secondi con la rete di Leigh. La nazionale a stelle e strisce è riuscita ad arrivare al pari a tempo ormai scaduto: calcio d'angolo di Pulisic e un difensore giamaicano ha deviato il pallone nella propria porta al 96esimo. All'extra time la doppietta di Wright ha consegnato il successo finale alla formazione allenata da Berhalter che in finale di Nations League Concacaf incontrerà il Messico nella gara del 25 marzo alle 2.15 (notte italiana).

I due giocatori della Juventus si sono resi protagonisti della partita pur non segnando: McKennie ha giocato 120' dimostrando una ottima tenuta fisica. Soltanto 63' in campo per l'esterno bianconero Weah prima della sostituzione. Per loro una nuova partita tra qualche giorno prima di fare rientro in Italia e concludere il campionato con la Juve.