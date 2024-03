Juve, la prossima di campionato ti porta 10 milioni: scatta la cessione

Gli altri prestiti

Cessione che dopo l’ottima stagione in viola dovrebbe essere comunque meno complicata da chiudere per Giuntoli e Manna rispetto alla scorsa estate, quando il brasiliano era reduce da un’annata da appena quattro presenze al Liverpool, e che potrebbe così portare altre risorse preziose per la prossima campagna acquisti. A completare il quadro dei prestiti in Serie A ci sono gli altri due sudamericani al Frosinone, Barrenechea e Kaio Jorge: per il centrocampista argentino tutte le strade sono aperte, dal ritorno alla Continassa alla cessione, passando per un nuovo prestito; per il centravanti brasiliano, tornato in campo in questa stagione dopo un anno e mezzo di stop per l’infortunio al ginocchio del febbraio 2022, un ritorno oggi pare invece prematuro, così per lui si profila un nuovo prestito o una cessione, con lo Sporting Lisbona che si è già fatto vivo.