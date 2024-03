Pagnucco, capitan Juve e il grazie che non ti aspetti: "Tutto inizia da Grabbi"

Il suo idolo è Totò Di Natale e si ispira ad Andrea Cambiaso. Riferimenti non a caso, essendo Filippo Pagnucco un ex attaccante diventato esterno basso grazie a una felice intuizione. «È stato mister Corrado Grabbi alla Juve in Under 15 a spostarmi - confessa il classe 2006 oggi difensore dell'Under 19 azzurra e capitano della Primavera bianconera -. Pur non capendo subito quella mossa mi sono adattato. E alla fine ci ha visto lungo lui».