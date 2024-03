Lazio-Juventus, l'arbitro è Colombo: tutti i precedenti con i bianconeri

Colombo, i precedenti con la Juventus

Per Andrea Colombo sarà la terza volta in assoluto come fischietto nelle partite in cui è presente anche la Juventus, la seconda stagionale dopo quella contro il Sassuolo del Mapei terminata con la vittoria neroverde per 4-2. L'altra occasione è stata la vittoria contro lo Spezia per 2-0 del 31 agosto 2022. Un cinquanta e cinquanta dunque con i bianconeri per il fischietto di Como. Ben diversi sono i precedenti con la Lazio visto che con il direttore di gara i biancocelesti non hanno mai perso: 3 pareggi e 2 vittorie. Le designazioni complete del prossimo turno...