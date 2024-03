Vinovo, la storia Juve cambia nome: ecco l'Allianz Training Center

Novità importante per il mondo Juventus , e in particolare quello che riguarda squadra femminile, giovanili e Next Gen. Il club bianconero ha infatti ufficializzato il cambio della denominazione dello storico centro di Vinovo . Da oggi la sede prende il nome di Allianz Training Center , rafforzando la partnership con la società che detiene già i naming rights dello stadio, con la struttura che nel 2017 passò dal chiamarsi Juventus Stadium ad Allianz Stadium.

Juve, Vinovo diventa Allianz Training Center

Questo il comunicato col quale il club bianconero ha annunciato la novità: "Dici Juventus e pensi, oltre ai colori bianconeri e alle nostre squadre, ai tanti posti in cui il club vive ogni giorno. Dici Juventus e pensi anche a Vinovo: oggi è la casa delle Juventus Women, delle Giovanili e della Next Gen, grazie anche a un’importante opera di riorganizzazione degli spazi e di restyling che si è svolta nel recente passato. Vinovo è storia della Juve, è il centro in cui fin dal 2006 si sono svolti gli allenamenti di tutte le nostre squadre".

Si rinsalda ulteriormente, così, il rapporto tra Juvenrus ed Allianz: "Da oggi, nell’ambito della partnership già esistente, questo luogo così importante per il nostro passato e soprattutto per il nostro presente e per il nostro futuro, si chiama Allianz Training Center. Continua dunque il forte legame con Allianz, che dal 2017 è anche il Naming del nostro stadio, l’Allianz Stadium, e dal 2020 è brand presente sul retro delle maglie della Prima Squadra Femminile. Quindi, da oggi, se dici Vinovo, dici… Allianz Training Center".