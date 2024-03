D'Amico sulla crisi Juve: "Allegri tenuto a galla, qualcun altro strapagato"

MILANO - Ospite a Tutti Convocati su Radio24, l'agente Andrea D'Amico ha trattato diversi temi e tra questi il futuro dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Sulla posizione della guida tecnica bianconera, l'ex agente di Alex Del Piero ha dichiarato: "Con un contratto così, la società è quasi obbligata a tenerti a galla. La crisi della Juve è dovuta a una gestione magari non soddisfacente dell'allenatore, ma anche a protagonisti strapagati che non hanno reso per quello che ci aspettava".