La Juve, la giustizia sportiva e il filone agenti: ricordate? Tutti assolti!

Vi ricordate il caso agenti? No? Ve lo riassumiamo. Nel calderone dell'inchiesta sui bilanci della Juventus per la quale la giustizia sportiva ha condannato i bianconeri c'era finita anche la storia dei cosiddetti "mandati fittizi", ovvero dei mandati che secondo l'accusa erano stati conferiti, leggi testuale, «in assenza di una reale attività di intermediazione dell’agente». Insomma, secondo la Procura Federale, i dirigenti juventini coprivano operazioni con gli agenti con altre operazioni, in un giro, sempre secondo la Procura, poco chiaro. I dirigenti della Juventus avevano patteggiato, perché la questione degli agenti, era finita nel secondo troncone dei processi, quello sulla famigerata "manovra stipendi". Gli agenti, invece, non possono essere giudicati dai tribunali federali perché non sono tesserati ed erano quindi stati rinviati a giudizio presso la Commissione Agenti.