Juve, i convocati per la Lazio: un titolare ha l'influenza, Allegri non lo porta

TORINO - La Juventus si prepara ad affrontare la Lazio all'Olimpico (sabato ore 18) in occasione della 30ª giornata di campionato nonché la prima di Igor Tudor alla guida dei biancocelesti. La squadra di Massimiliano Allegri, alle 500 panchine in Serie A, si presenta alla super sfida con diverse defezioni. Oltre allo squalificato Dusan Vlahovic, infatti, bianconeri dovranno fare a meno di Milik ed Alcaraz (infortuni muscolari), Alex Sandro (sovraccarico alla coscia sinistra) e anche di Filip Kostic fermato dall'influenza. Scelte limitate dunque per Allegri che in conferenza stampa ha annunciato la titolarità Moise Kean.