De Sciglio, Allegrata fallita: giocata da Gialappa e fuori all'intervallo

ROMA - Era stata la sorpresa della giornata, l'Allegrata di Pasqua, ma ha avuto davvero vita breve. Dopo un lungo stop per infortunio, per Mattia De Sciglio è tornato oggi il momento di essere titolare di nuovo della Juventus in occasione del big match dell'Olimpico contro la Lazio. Un ritorno durato giusto il tempo di...un tempo di gioco, prima di restare negli spogliatoi all'intervallo sostituito da Iling Junior.