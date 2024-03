Lazio-Juve, Szczesny: "Il gruppo ha fame ma i risultati non arrivano..."

Szczesny: "Scudetto era un sogno"

Una stagione che per 21 giornate ha tenuto la Juve in lotta per lo Scudetto, poi il ko nel derby d'Italia ha smorzato gli entusiasmi in casa bianconera. Szczesny ha sempre palesato la sua voglia di Tricolore, anche nei momenti in cui Allegri ha cercato di tenere il profilo sull'argomento: "Per sei mesi abbiamo avuto il sogno dello Scudetto. Non era un obiettivo ma abbiamo fatto bene la prima parte della stagione. Una volta scappato il sogno, a livello di energia abbiamo perso qualcosa. Ma questa non può essere la scusa. Una vittoria al 95' in casa in 9 partite non è da Juventus. Dobbiamo fare di più".