Pagelle Juve: Locatelli sballato, Iling l’unico pericoloso, Danilo non è lui

All. Allegri 5

Il 4-3-3 non paga, con Danilo e De Sciglio presi in mezzo tra Pedro e Anderson che stazionano tra le linee, e Zaccagni e Marusic che salgono. All’intervallo torna al 3-5-2 e la squadra ritrova solidità, ma a parte una fiammata iniziale non crea mai pericoli: l’emergenza in attacco è un’attenuante parziale.