Sekulov, il sorriso della crisi Juve: "Otto anni per coronare un sogno"

TORINO - Nikola Sekulov sperava in un esordio più felice in Serie A con la Juventus. Vista l'emergenza offensiva, Vlahovic squalificato e Milik infortunato, Massimiliano Allegri ha convocato il classe 2002 per la trasferta di Roma contro la Lazio facendolo entrare in campo all'80' per sostituire Kean . L'attaccante di Piacenza, però, si perso Marusic nell'azione del gol al 93' che ha deciso la sfida in favore dei biancocelesti .

Sekulov: "Un sogno che si realizza"

Malgrado il debutto sfortunato Sekulov ha voluto ricordare sui social il momento: "Otto anni fa ho iniziato questo viaggio con la maglia della Juventus. Ieri, finalmente, ho realizzato il mio sogno di esordire in Serie A con questo glorioso club. È stato un cammino lungo e pieno di sacrifici, ma ogni goccia di sudore è valsa la pena.Dal primo giorno con questa maglia, ho lavorato duramente e ho sognato questo momento. Guardando indietro, vedo ogni allenamento, ogni vittoria e ogni sfida che mi hanno reso più forte e determinato. Questa maglia è il mio simbolo di passione, di dedizione e di perseveranza. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto lungo il percorso. Questo è solo l’inizio, e non vedo l’ora di raggiungere altri traguardi. Forza Juve".

Sekulov, la carriera

Sekulov arriva in bianconero nell'estate del 2016 (a 14 anni) percorrendo tutti gli step: Under 16, Under 19, Under 23 (l'attuale NextGen con 74 presenze e 8 reti) e poi il prestito alla Cremonese in Serie B (una presenza) per 6 mesi. Rientrato dal prestito Sekulov si rivela subito fondamentale per la squadra allenata da Massimo Brambilla realizzando 4 gol in 11 partite da titolare. Sekulov è contrattualmente legato alla Juventus fino al 2025 e con il suo debutto di sabato i bianconeri sono saliti a quota 8 giocatori nati nel 2002, secondi solo al Milan (10).