Crisi Juve, allenamento nel silenzio e poi in ritiro. Allegri non parla

La Juve resta in silenzio. Massimiliano Allegri, dopo il ko dell’Olimpico e alla vigilia della nuova sfida contro la Lazio di Tudor in Coppa Italia, non interverrà in conferenza stampa. La squadra bianconera (sette punti in due mesi, una sola vittoria in nove partite) si è allenata in mattinata alla Continassa e questa sera andrà in ritiro al J Hotel: ecco la “sorpresa” di Pasquetta per tentare di invertire una rotta che sta mettendo a rischio la prossima qualificazione in Champions League. Che sia un momento particolarmente difficile per la Juve, è evidente dallo stesso ritiro. Le ultime volte? Prima della sfida contro il Genoa in campionato e poi nell’ottobre 2022 in seguito alla sconfitta europea ad Haifa.