Vlahovic, il cambia Juve: "Questa vittoria per ripartire. E posso fare meglio"

"Posso fare meglio"

16 gol in stagione per Vlahovic che non vuole però concentrarsi sulle prestazioni individuali: "Sinceramente non mi importantissimo tantissimo, anche se potevo fare molto meglio. Per me la cosa più impotante è che la squadra vinca, oggi abbiamo vinto e sono felicissimo. Dobbiamo continuare così, per me non è importante chi fa gol o assisti, è importante che vinciamo, quando vinciamo tutti siamo bravi".