Chiesa: "Una serata così serviva a tutti. Con la Fiorentina sarà battaglia"

TORINO - La Juventus vince l'andata della semifinale di Coppa Italia battendo in casa la Lazio 2-0, tra i protagonisti della partita è stato Federico Chiesa. L'attaccante della Nazionale ha aperto le marcature, queste le sue parole ai microfoni di Mediaset: "Ci voleva una serata così per tutti. Son contento. Il periodaccio non ce lo siamo scrollato, nel primo tempo siamo stati un po' bloccati mentre nel secondo siamo tornati quelli ad essere quelli di gennaio. Adesso torniamo a pensare al campionato. Quando non arrivano i risultati alla Juventus le critiche ci stanno e vanno ascoltate, il 2-0 di stasera non ci toglie dalla crisi, adesso testa a domenica contro la Fiorentina".