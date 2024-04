Pagelle Juve: Cambiaso genialata, McKennie apparecchia, Yildiz fa innamorare

All. Allegri 6.5

Serviva solo vincere, per avvicinare la finale e per ritrovare entusiasmo nella volata Champions in campionato. Missione compiuta con un buon secondo tempo, in cui la Lazio è stata messa alle corde. Ma nel primo tempo, tolta la sfuriata con la bava alla bocca nei primi (pochi) minuti, chi aveva la palla tra i piedi non disponeva di idee e chi non ce l’aveva non trovava i movimenti per liberarsi.