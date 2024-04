Juve-Fiorentina, designato l'arbitro: il precedente del 2020 fu un disastro

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato, valido per la 31esima giornata di Serie A. Sarà Federico La Penna il fischietto in occasione del big match tra Juventus e Fiorentina , mentre scelto Marco Piccinini per il monday night tra Udinese ed Inter. A Marco Guida , invece, assegnato il sentitissimo derby della Capitale tra Roma e Lazio. Sono 9 in tutto le gare in cui l'arbitro La Penna ha diretto la Juventus : 1 in Coppa Italia e 8 in Serie A, un bilancio positivo per i bianconeri, che con il fischietto di Roma hanno ottenuto 6 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta.

La Penna, i precedenti con la Juve

La prima volta in cui La Penna e la Juve si sono incrociati risale alla stagione 2018/19, stagione in cui il direttore di gara ha arbitrato i bianconeri ben 4 volte. La prima fu uno Juventus-Genoa terminato 1-1, poi il successo bianconeri in casa contro la Spal per 2-0, la gara di Coppa Italia vinta al Dall'Ara contro il Bologna per 0-2, infine la vittoria di misura sull'Empoli. Altri tre incroci nel campionato 2019/20: in quel caso due vittorie Juve (2-1 sul Verona e 1-2 sulla Spal), in mezzo alle quali arrivò il pari col Sassuolo per 2-2.

Nella stagione 2020/21 arrivò invece l'unico ko bianconero con La Penna come arbitro, un match però che viene ancora ricordato viste le tante polemiche arbitrali. Era il 22 dicembre 2020, in campo a Torino la Juventus affronta la Fiorentina: moltissimi dubbi su due calci di rigore non fischiati in favore dei bianconeri, oltre che per il metro tenuto in tema di espulsioni, con un rosso dato a Cuadrado ma non sventolato a Borja Valero. La sfida terminò 0-3 per i viola: in gol Vlahovic, autorete di Alex Sandro e rete di Caceres. Pavel Nedved, all'epoca dirigente Juve, lasciò fuorioso la tribuna a causa dell'arbitraggio di La Penna. L'ultimo incrocio risale allo scorso campionato, quando si impose per 2-0 al Picco contro lo Spezia: marcature firmate da Kean e Di Maria.