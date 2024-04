Juve, anche Zirkzee: c'è la carta per soddisfare il Bayern. Retegui, piano chiaro

Retegui, ma non solo. Se, come vi abbiamo raccontato ieri, la Juve ha individuato nell’italo-argentino , centravanti del Genoa e dell’Italia, l’alternativa ideale a Dusan Vlahovic , Cristiano Giuntoli pensa anche chi potrebbe essere il prossimo partner di DV9. O il suo sostituto , qualora in estate la società bianconera dovesse ricevere un’offerta impossibile da rifiutare: ipotesi molto improbabile, perché servirebbe davvero una proposta indecente per convincere la Juve a rinunciare al bomber serbo, ma che non si può escludere del tutto.

Zirkzee, perfetto per la Juve

E chi potrebbe giocare assieme a Vlahovic ma anche al suo posto? Joshua Zirkzee, il centravanti non centravanti esploso nel Bologna di Thiago Motta. Che è peraltro il candidato più forte alla panchina bianconera in caso di separazione con Massimiliano Allegri: ma l’interesse per Zirkzee, di lunga data come su Tuttosport vi abbiamo documentato nei mesi scorsi, non è un indizio in questo senso. L’olandese di origini nigeriane piace e tanto anche ad Allegri, per doti fisiche e qualità tecnica. Nel Bologna parte in posizione di centravanti ma poi svaria e arretra, aprendo spazi, rifinendo e poi inserendosi per concludere. Nella Juve potrebbe giocare accanto a Vlahovic nel 3-5-2 attuale - al posto di Chiesa, il cui futuro bianconero a un anno dalla scadenza resta incerto - oppure alle sue spalle in un 4-2-3-1 in cui ci sarebbe spazio anche per l’azzurro e/o Yildiz.