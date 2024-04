Juve, il futuro è già in costruzione. Allegri ci crede: ecco perché

TORINO - Max il risultatista, in campo e anche fuori. Il campo, a dire il vero, racconta di appena sette punti raccolti negli ultimi nove turni di campionato, peggior filotto della Juventus da almeno tre lustri a questa parte , seppur gli obiettivi (minimi) stagionali siano ancora a portata di mano: un posto nella prossima Champions League e un altro in finale di Coppa Italia , con annessa e remunerativa qualificazione alla Supercoppa araba dell’anno che verrà. Ecco, proprio quello economico non può che essere un aspetto di primaria importanza alla Continassa in questo momento storico. Ed è per questo motivo che Massimiliano Allegri , alla vigilia della delicata sfida interna alla Fiorentina, ha battuto e ribattuto sul tasto.

Presente e futuro

Il tecnico bianconero ha rivendicato con orgoglio la crescita della squadra e la maturazione dei tanti giovani in gruppo, cifra tecnica che aumenta di pari passo alla valutazione sul mercato. «L’organico vale più ora che a inizio stagione? Assolutamente sì, abbiamo tanti calciatori con grande margine: più giocano e più migliorano. Per questo è fondamentale entrare in Champions, così da disputare almeno otto partite di livello internazionale per far maturare i giovani».

Oltre che per incassare gli 80 milioni minimi, assicurati dal nuovo format della massima competizione Uefa, naturalmente. Un tesoretto da cui il club non può prescindere per assicurarsi un roseo futuro. Un futuro in cui continueranno a crescere i giovanissimi (come Kenan Yildiz), i giovani (vedi Andrea Cambiaso) e anche chi è chiamato a trovare la definitiva maturità (Gleison Bremer). Per assicurare un bagaglio tecnico di maggior spessore alla squadra o per generare una generosa cessione in favore delle casse societarie. La palla a quel punto, dopo il lavoro di Allegri in campo e fuori, passerà a Cristiano Giuntoli.