Juve-Fiorentina con pochi tifosi viola: non c’entrano solo i prezzi dei biglietti…

La Juventus si prepara a scendere in campo contro la Fiorentina nella gara valida per la 31ª giornata di Serie A . Un match che chiama gli uomini di Allegri a fare punteggio pieno per difendere il 3º posto dal Bologna - atteso domani sul campo del Frosinone - e continuare il cammino stagionale sulla scia del successo in Coppa Italia contro la Lazio.

Allo Stadium andrà in scena una delle gare più sentite da entrambe le tifoserie. Tuttavia, molti sostenitori della Viola hanno deciso di mantenere la stessa linea dello scorso anno, rinunciando a recarsi a Torino per non sostenere il costo di €45 previsto per il biglietto del settore ospiti.

Ma c'è un'altra ragione che può aver scoraggiato i tifosi della Fiorentina. Per acquistare il ticket di ingresso è infatti necessario completare la registrazione sul sito ufficiale del club bianconero. Un'operazione che molti degli appassionati potrebbero essersi rifiutati di eseguire per ragioni strettamente legate alla propria fede calcistica.

Italiano convoca Quarta

Nella gara in programma domenica alle ore 20.45, Vincenzo Italiano proverà a rilanciare la corsa all'Europa della Fiorentina. Per farlo, potrà contare sull'intero gruppo, in quanto a Torino ci sarà anche Martinez Quarta. Il difensore argentino risulta infatti tra i 27 convocati del tecnico della Viola.