Gatti, ogni maledetta Juve: "Ci giochiamo la vita per un centimetro in più"

TORINO - La Juve torna a vincere in campionato dopo 41 giorni. Dopo il successo nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Lazio (2-0), i bianconeri superano la Fiorentina grazie alla rete di Federico Gatti . La formazione di Massimiliano Allegri , che non esultava in campionato dal 3-2 al Frosinone del 25 febbraio, ritrova il sorriso grazie al difensore ex Frosinone, al suo quarto centro stagionale. "È una vittoria importantissima - commenta nel postpartita il match-winner -, arrivavamo da due mesi difficilissimi, questa vittoria e quella di martedì ci danno tanto morale, c'è un mese e mezzo-due, dove ci giochiamo veramente tantissimo, ci giochiamo la vita, e dobbiamo farci trovare pronti. Pensiamo partita dopo partita".

Gatti sul momento di Vlahovic e il gol alla Fiorentina

Il classe '98 continua: "Stasera abbiamo messo lo stesso spirito di martedì, quando c'è questo spirito dove lottiamo per il compagno, facciamo un centimetro in più, a partire dagli attaccanti, Dusan e Federico, che hanno fatto un lavoro impressionante, ci danno una grande mano, lottiamo su ogni pallone, siamo una squadra durissima da affrontare". Sul momento di Vlahovic, che aveva trovato il primo gol contro la sua ex squadra salvo poi vederselo annullare per ben due volte, commenta: "È un attaccante, come è giusto che sia vuole fare gol ogni partita ed è la sua forza, la mentalità, speriamo che li tenga per le partie ancora più importanti". Infine sul gol rivela: "Sì, l'abbiamo provato stamattina (ride, ndr). A parte gli scherzi, un po' di fortuna ci vuole ogni tanto, mi dispiace per Bremer che ha preso il palo, però mi sono fatto trovare pronto, ho sbagliato un'occasione prima abbastanza grossa e menomale, una vittoria veramente importante".