Gatti, gol Juve e lacrime social: “Proprio contro la tua squadra del cuore”

TORINO - La Juve torna a vincere in campionato dopo 41 giorni. Dopo il successo nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Lazio (2-0), i bianconeri superano la Fiorentina grazie alla rete di Federico Gatti. La formazione di Massimiliano Allegri, che non esultava in campionato dal 3-2 al Frosinone del 25 febbraio, ritrova il sorriso grazie al difensore ex Frosinone, al suo quarto centro stagionale. Una rete importante per la stagione dei bianconeri e importante a livello personale per Gatti che ha deciso di affidare tutte le sue emozioni al proprio profilo Instagram. "Il destino è strano, il destino è così. Proprio contro la tua squadra del cuore. Questo gol lo dedico a te amico mio, che da quando te ne sei andato non c’è un giorno che non ti pensi", scrive così il difensore della Juventus che ha deciso di dedicare la rete contro la viola al suo amico Marco Pezzati, scomparso recentemente in un incidente stradale. "Vittoria importante, di un gruppo che sa lottare l’uno per l’altro. Continuiamo a pedalare", ha aggiunto Gatti sui social dopo aver parlato anche a ridosso del fischio finale ai microfoni di Dazn.