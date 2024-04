Le maglie della Juve dell'anno prossimo: l'anticipazione sui kit casa e trasferta

TORINO - La stagione si sta avvicinando alla conclusione e si iniziano a rincorrere le voci sul futuro delle squadre, in panchina e sul mercato. Ma non solo: si iniziano a svelare o a far intravedere le maglie per la prossima annata. Il portale "La Maglia Bianconera" ha pubblicato sul suo profilo Instagram le nuove proiezioni delle possibili maglie della Juventus 2024/25: i kit home e away.