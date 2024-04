Maresca arbitra Torino-Juventus: i precedenti con granata e bianconeri

La Lega Serie A ha comunicato tramite una nota ufficiali le designazioni arbitrali per quanto riguarda le partite della 32ª giornata di campionato. A dirigere il derby della Mole, ovvero la sfida tra Torino e Juventus all'Olimpico di sabato 13 marzo alle ore 18 sarà Fabio Maresca. Con il fischietto della sezione di Napoli ci saranno gli assistenti Costanzo e Passeri, oltre al quarto uomo Piccinini. Al Var ci sarà Irrati con Avar Di Paolo. Tra gli altri match Fourneau dirigerà Inter-Cagliari , La Penna per Bologna-Monza e Pairetto per Udinese-Roma.

Maresca e quel precedente nel derby della Mole

Per Fabio Maresca non si tratta della prima in un derby della Mole perché nella stagione 2019-20 ha già diretto la sfida tra Juve e Torino ma in quel caso all'Allianz. Nella gara giocata il 4 luglio del 2020, la stagione del Covid, i bianconeri si imposero per 4 a 1 con le reti di Cuadrado, Dybala, Ronaldo e l'autorete di Djidji, mentre per i granata Belotti. Oltre a questo il bilancio favorevole pende più dalla parte della Juventus perché l'ha arbitrata per ben 16 volte con 11 vittorie, 1 pari e 4 sconfitte. Dall'altra parte non dirige una partita con i granata dal 2021 (Milan-Torino 2-0) e nel complesso sono 11 i precedenti: 6 vittorie, 1 pari e 4 sconfitte.