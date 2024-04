Ravanelli: "Juve, puoi fare un colpo da City. Allegri via? Il tema è un altro"

« La Juve ha superato il momento più complesso della stagione . Il secondo tempo con la Lazio ha riacceso un po’ di entusiasmo: finalmente si è vista una squadra con voglia e determinazione, brava nel far girar palla. Anche il primo tempo contro la Fiorentina è stato buono, poi è subentrato un po’ di braccino corto negli ultimi 20 minuti e il finale di gara è stato preoccupante. Il peggio però è alle spalle». Firmato Penna Bianca. Alias Fabrizio Ravanelli , uno degli attaccanti più amati dal popolo juventino. Iconica la sua esultanza con la maglia a coprirne il volto così come la sua rete nella finale di Champions League a Roma. L’ultima Coppa dalle Grandi Orecchie vinta dalla Vecchia Signora (22 maggio 1996) porta, infatti, il suo autografo in maniera indelebile.

Lei di derby ne ha giocati tanti sia a Torino sia a Roma: come si prepara quello della Mole?

«Servono orgoglio e determinazione per vincerlo. A Torino la componente psicologica è particolare; c’è dislivello tra le squadre a differenza della stracittadina della Capitale, dove Lazio e Roma quasi sempre si equivalgono. Per il Toro è la partita dell’anno, per la Juve resta una gara speciale ma non la più importante».

Come lo si vince?

«Puntando sulla cattiveria agonistica. Il derby va affrontato con la giusta concentrazione senza guardare la differenza di punti in classifica. Per 90 minuti il livello si equilibra, tanto che nel 1994/95 perdemmo entrambe le sfide pur vincendo lo scudetto..».

A quale stracittadina torinese è rimasto più legato?

«La vittoria per 5-0 nel dicembre 1995: una totale supremazia per 90 minuti. A livello personale ricordo volentieri anche un pareggio: quello del marzo 1993 in Coppa Italia, visto che quella sera segnai il mio primo gol nel derby».