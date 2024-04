Toro-Juventus, la probabile formazione: cosa cambia Allegri

A centrocampo spazio a Cambiaso e Kostic sulle fasce (con Weah e Iling-Junior pronti a farli rifiatare nella ripresa), a Locatelli in cabina di regia, che dovrà vedersela con il “collega” Ricci, e a McKennie e Rabiot per i loro inserimenti. In attacco ritocca alla coppia Vlahovic e Chiesa che dopo i gol in Coppa Italia vogliono riprendere a segnare anche in campionato: il serbo è a digiuno dal 25 febbraio (in rete contro il Frosinone), l’azzurro dal 3 marzo contro il Napoli.

Con il ritorno a pieno regime di Chiesa, che ha superato gli acciacchi fisici, si sono un po’ chiusi gli spazi per Kenan Yildiz: il gioiellino turco si candida ad essere la prima alternativa all’azzurro, ma ormai non scende in campo titolare da più di un mese e mezzo e come subentrante non sempre gli riesce il ruolo di spaccapartite. L’indisponibilità di Milik, invece, rilancia Moise Kean, unica alternativa a DV9. Dopo il ritorno alla vittoria contro la Fiorentina poter strappare altri tre punti al Grande Torino diventa per Allegri fondamentale in chiave Champions e per avvicinarsi al Milan: sarebbe il segnale verso una ritrovata continuità di risultati e, si spera, di gioco però senza i patemi e le sofferenze della ripresa contro la Fiorentina.