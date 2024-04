Locatelli, il derby e il cuore da tifoso per tornare a illuminare

Ci sono giocatori per i quali il derby è speciale perché sanno che è speciale per i tifosi. E ci sono giocatori per i quali il derby è speciale perché sono loro i tifosi. Come Manuel Locatelli, cresciuto con la maglia della Juve addosso per tradizione di famiglia: tipo quella celebrativa del 27° Scudetto - quello del 5 maggio - indossata esultante e biondissimo a quattro anni in una foto che il fratello postò sui social nel giorno del suo passaggio alla Juve. Un trasferimento in cui proprio l’amore di Locatelli per i colori bianconeri fu decisivo, spingendolo a rifiutare l’Arsenal (e più soldi) per coronare il suo sogno di bambino.