Juve, Elkann ha liquidato Allegri?

John ha dato grande importanza al ruolo di Cristiano Giuntoli, unico dirigente citato nella lettera e una delle interpretazioni ha portato a pensare che la fiducia nel direttore tecnico era un saluto all'allenatore che, un anno fa, veniva indicato come l'uomo guida juventino in una dichiarazione dello stesso Elkann. È vero?

Tecnicamente no, perché le parole di Elkann non riguardavano l'allenatore, quanto il piano che lui vuole venga sviluppato con la Juventus. Competitività sportiva e sostenibilità economica devono andare di pari passo, per questo è fondamentale il lavoro di Giuntoli, conosciuto per essere l'uomo che acquista grandi talenti a basso costo. Insomma, la citazione specifica del dirigente arrivato a Torino in estate, voleva essere esplicativa della filosofia gestionale bianconera.

Quindi, la fiducia a Giuntoli non significa necessariamente l'addio ad Allegri, ma quanto un aumento dei poteri dello stesso Giuntoli. E Giuntoli non sembra ancora aver deciso se tenere Allegri per l'ultimo anno del suo contratto oppure consentire il suo trasferimento.