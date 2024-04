Alex Sandro e l’addio alla Juve: “Ne parlerò piangendo. Ogni tanto Allegri…”

TORINO - Il prossimo derby sarà una occasione per Alex Sandro per tornare a far gioire i tifosi della Juventus. Dopo i fischi nell'ultima allo Stadium, il difensore brasiliano ha parlato al canale ufficiale della Serie A presentando il match che mette davanti i bianconeri e i granata di Juric e guardando anche al proprio futuro che prima o poi sarà lontano da Torino. Parte dal suo arrivo nella Vecchia Signora Alex Sandro che racconta: "I tifosi del Porto sono caldi, e non avevo la conoscenza del calcio in Italia. Pensavo che sarebbe stato più tranquillo e invece no. La proposta della Juventus è stata un brivido, un sogno poter giocare nella squadra più forte al mondo". Tante le gioie con la Juve, ma sul torfeo più bello Alex Sandro non ha dubbi: "Il primo, dove inizia tutto. Ti fa pensare alla traiettoria che hai avuto per arrivare lì. Però dico sempre ai giovani, le cose più importanti non sono i trofei, ma le persone che ho conosciuto, gli amici, i compagni, gli allenatori. Il trofeo più bello alla Juve è tutto questo".