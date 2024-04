Caruso-Juve Women, ufficiale il rinnovo: "Un percorso da Leggenda"

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Arianna Caruso. La giocatrice delle Women è arrivata in bianconero a 17 anni ed è arrivata a essere la calciatrice con più presenze considerando tutte le competizioni (210) ed è stata la prima ad aver raggiunto il traguardo delle 200 con il club. Dopo quello di Sara Gama è arrivata un'altra notizia positiva in casa Juve.

Caruso, ecco il rinnovo: la nota

Con un post sui social e con un comunicato ufficiale sul sito, la Juventus ha fatto sapere della firma della centrocampista bianconera. Di seguito la nota: "E’ ufficiale, infatti, il rinnovo di contratto con la Juve, fino al 30 giugno 2026. Quello di Caru non è un annuncio “normale”: basti pensare che lei è, semplicemente, la giocatrice con più presenze nella storia delle Juventus Women, considerando tutte le competizioni (210), nonché la prima, e finora unica bianconera ad aver già raggiunto la soglia delle 200 caps. Non solo: lei, come tante altre super campionesse che ancora oggi scrivono la storia delle Juventus Women, era presente fin dalla prima, primissima volta, in quella caldissima giornata di agosto 2017, a Pianezza, quando tutto ebbe inizio. E da allora, il suo è un percorso che solo il futuro consacrerà a leggenda. Un percorso che continua. Insieme. Ed è una notizia bellissima".