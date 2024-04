Allegri vince ancora a Capannelle con Estrosa: "È stata una grande emozione"

All'indomani del pareggio per 0-0 nel derby contro il Torino, Allegri si è rifatto subito con il risultato arrivato all' Ippodromo Capannelle . La sua cavalla Estrosa ha infatti ottenuto l'ennesima vittoria nella prestigiosa listed sui 1800 metri del Premio Signorino . Un risultato che proietta con grandi ambizioni l'allenatore della Juventus al prossimo Presidente della Repubblica, storica pattern che si correrà il 19 maggio nell’imperdibile Derby Day.

La vittoria ottenuta dalla cavalla di Allegri , montata dal fantino Dario Di Tocco in rigorosa giubba amaranto, è stata una vera e propria impresa, visto che ha sfidato per la prima volta tutti maschi. Un risultato che si aggiunge agli ultimi di grande prestigio ottenuti dall'allenatore bianconero che, se con la Juve sta faticando, può tornare a sorridere almeno nelle corse di cavalli.

Allegri celebra Estrosa: "Una grande emozione"

L'allenatore bianconero ha commentato con grande entusiasmo il risultato ottenuto al termine della corsa: "È stata sicuramente una grande emozione per me, soprattutto per il fatto che una femmina ha battuto i maschi. Ed è la prima volta. Naturalmente sono molto contento anche per gli allenatori di Estrosa, Cristiana Brivio ed Endo Botti, che stanno facendo un ottimo lavoro".