L'ex terzino Juve: "Allegri, il ritorno per una ragione in particolare"

TORINO - L'ex giocatore della Juventus, oggi direttore Tecnico del Venezia, Cristian Molinaro ha parlato ai microfoni di Radio Serie A della situazione dei bianconeri e della posizione di Massimiliano Allegri. In una domanda riguardante l'allenatore delle Juve, Stefano Pioli e Raffaele Palladino: "Allegri? Il mister sta cercando di costruire quel tipo di mentalità che li ha portati a vincere e alle finali di Champions. È un allenatore che vuole trasferire quella mentalità, non so che valutazioni verranno fatte ma ha la mentalità da Juventus. La scelta di riprenderlo era stata fatta per questo, in un club prestigioso va data quella mentalità e Allegri sa come trasferirla".