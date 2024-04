Felipe Anderson clamoroso: addio alla Lazio, ma niente Juve!

ROMA - Felipe Anderson ha annunciato il suo addio dalla Lazio al termine della stagione. Il suo futuro, però, non sarà sorprendentemente alla Juventus. Il brasiliano ha pubblicato un comunicato ufficiale sui suoi profili social riportando di non aver trovato un accordo per il rinnovo con il club biancoceleste a tre mesi dalla scadenza del suo contratto. Non si tratta esattamente di un fulmine a ciel sereno per l'ambiente biancoceleste, già scosso dalle parole di Luis Alberto al termine di Lazio-Salernitana: molti sono tuttavia i casi aperti - contrattuali e no - dalle parti di Formello, da Zaccagni a Guendouzi, passando per Romagnoli. Il nuovo colpo di scena è arrivato solo qualche minuto dopo il suo annuncio, con il Palmeiras che ha annunciato l'accordo con il brasiliano a partire dalla stagione 2024/2025. Felipe la settimana scorsa aveva ricevuto la proposta della Juventus per un contratto triennale, ma ha deciso di tornare in patria cambiando idea in extremis per motivi familiari.