Tardelli: "Juve, non mi emozioni più: per lo spettacolo serve il gioco"

Una leggenda azzurra, con quell’urlo ai Mondiali vinti nel 1982 che non è secondo a quello celeberrimo di Munch, e una leggenda bianconera, con dieci stagioni di militanza alla Juventus, nelle quali ha vinto scudetti e Coppe italiane ed europee. Marco Tardelli è tornato ieri a Torino, ospite dell’azienda casearia Biraghi, che ha festeggiato i 90 anni di attività e la prima stagione di partnership con la Figc, un legame che continuerà fino al 2027 come Official Partner di tutte le Nazionali di Calcio Italiane. «Era da sette-otto anni che mancavo da Torino e non nascondo che mi sono emozionato a rivedere questa grande e bellissima piazza San Carlo». Un tuffo nel passato perché proprio nel salotto di Torino, dove venivano festeggiati gli scudetti bianconeri, «c’era, ai miei tempi, la sede della Juventus...».