Ritrovare Djalò e piazzare il colpo in attacco: Juve, l'intreccio in Serie A

Anche questa estate l’autostrada Torino-Genova potrebbe risultare parecchio trafficata su entrambe le carreggiate. L’asse di mercato tra Juventus e Genoa , infatti, resta uno di quei canali privilegiati da sfruttare per entrambi i club. Tanti gli affari conclusi negli ultimi anni: da Cambiaso a Rovella passando per Dragusin e De Winter , l’elenco delle operazioni concluse tra bianconeri e rossoblù è corposo.

A proposito: per il riscatto del centrale belga manca ormai soltanto l’aritmetica. L’ultimo step da completare dopo che il classe 2002 lunedì a Firenze ha collezionato la sua 23ª presenza da almeno 45 minuti. Non appena verrà ufficialmente sancita la permanenza in Serie A del Grifone arriveranno nelle casse della Continassa ben 8 milioni di euro che potrebbero addirittura diventare 10 in futuro, allo scattare di alcuni bonus. Insomma, un piccolo tesoretto prezioso per Cristiano Giuntoli in vista della sessione estiva di trattative, dove in cantiere potrebbero esserci altri affari da condurre col collega genoano Ottolini.

Non è un mistero che Wolverhampton ed Everton abbiano messo nel mirino De Winter: dinanzi a un’offerta importante (la Juve vanta pure una percentuale sulla rivendita) potrebbe essere ceduto. Ecco perché qualche sondaggio ci sarebbe già stato per Tiago Djalò, finora un oggetto misterioso. Il difensore portoghese ha bisogno di giocare per ritrovare la condizione dopo oltre un anno di stop.