Ronaldo-Juve, l'irritualità dell'arbitrato: perché il Collegio ha deciso così

Ronaldo-Juve, "solo 9,7 milioni"

In estrema e semplificata sintesi: i tre arbitri spiegano come la documentazione presentata da CR7 o, meglio, dai suoi legali non è valida e non dimostra ciò che vorrebbe dimostrare, ma - in fondo - i soldi della manovra stipendi erano stati chiaramente oggetto di trattativa fra lui e la società e, avendoli presi tutti gli altri, può prenderli anche lui. Non tutti però, perché ha evidenti e indubbie responsabilità nel pasticcio che si è creato con la Juventus, quindi “solo” 9,7 milioni, la metà. Come dicevano i radiocronisti d’antan: la partita si risolve con la divisione della posta.

La Juventus non l’ha presa benissimo. Se non altro perché in un tribunale civile, molto probabilmente, non ci sarebbe stato match, visto che, in diritto, la mancanza della firma di Ronaldo sugli accordi della manovra stipendi sarebbe bastata per invalidare le sue richieste. In un arbitrato prevale l’irritualità e può succedere di tutto, anche che alla fine ci sia una decisione di sostanziale buon senso, ma che sa di «un po’ per uno non fa male a nessuno», che non è esattamente un principio di diritto.