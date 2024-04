"La maschera è per zorro!": Szczesny si prepara così per Cagliari-Juve

In occasione dell'allenamento odierno, Szczensy ha scelto di indossare una semplice benda sul naso appena operato, come si può vedere dal video condiviso sui social dalla Juventus . Il polacco ha quindi spiegato la scelta con una battuta per strappare un sorriso ai tifosi: "Volevate vedere Tek con la maschera? Mai! La maschera è per zorro". Esclusa quindi la possibilità che il portiere possa rientrare in campo con un dispositivo di protezione, come fatto dalla maggior parte dei calciatori dopo infortuni di questo tipo.

Juve, Szczesny può rientrare subito

Sorprendentemente il polacco potrebbe rientrare in campo già in occasione della sfida della Juventus contro il Cagliari, in programma venerdì 19 aprile alle 20:45. Si tratterebbe di un recupero lampo, vista l'operazione al naso subita all'indomani del pareggio per 0-0 nel derby contro il Torino nell'ultimo turno di campionato. Allegri, nella conferenza stampa odierna, non ha infatti escluso questa possibilità: "Szczesny sta bene, è a disposizione e oggi vedrò cosa fare in vista di Cagliari. Per il resto non ho grandi dubbi di formazione e dopo l'ultimo allenamento farò le mie scelte". Nel caso in cui l'allenatore scelga alla fine di schierare Perin, Szczensy rientrerà con tutta probabilità per la partita successiva di campionato contro il Milan.