Juve in Champions League: quanti punti mancano per la certezza aritmetica

Non sarebbe affatto bello, per la Juventus, qualificarsi alla prossima Champions League arrivando quinta. Però gli almeno 50 milioni garantiti dalla partecipazione (e che saliranno a oltre 150 per chi vincerà il trofeo), più gli annessi e connessi legati a biglietti, sponsor eccetera, nelle casse entrerebbero lo stesso e sarebbero vitali. Dunque Massimiliano Allegri e i giocatori cercheranno di difendere il terzo posto e anche di riconquistare il secondo, ma intanto il presidente Ferrero, l’ad Scanavino e il dt Giuntoli hanno tirato due sospiri di sollievo al passaggio in semifinale della Fiorentina in Conference e dell’Atalanta in Europa League: risultati che hanno reso aritmetico per l’Italia uno dei primi due posti nel ranking annuale Uefa e con esso il diritto a disputare la prossima Champions con cinque squadre.